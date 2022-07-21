Фейк: бывший чиновник Мариуполя заявил о похищении аппаратов ИВЛ из больниц города

Украинские Telegram-каналы распространили сообщения, что из больниц Мариуполя в Ясиноватую Донецкой Народной Республики вывезли новые аппараты ИВЛ. Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» выяснил, откуда на самом деле поступила медицинская техника.

Фейк

Бывший советник главы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале распространил фотографию с новыми аппаратами ИВЛ.

Источник фото: телеканал «360»

По его утверждению, технику вывезли из медучреждений Мариуполя. Это заявление распространилось по украинским Telegram-каналам.

Правда

На опубликованных Андрющенко снимках изображен аппарат ИВЛ Mechanical Ventilator АСМ812А. Это подтверждают ярко-оранжевый вид корпуса и две рукоятки на передней панели. В Ясиноватую их доставили из Челябинской области.

О передаче аппаратов медикам ДНР писал в Telegram-канале губернатор Алексей Текслер.

«Привезли очередной груз гуманитарной помощи от Челябинской области. Там аппараты ИВЛ для всей республики, медикаменты, стройматериалы, питьевая вода и другое самое необходимое», — говорится в сообщении.

В больницах Мариуполя работали аппараты МРТ MONNAL T60. Как они выглядят, можно увидеть на картинке ниже.

Источник фото: Smart-resource.ru

О предоставлении этой техники местные СМИ писали в 2020 году.

Ранее правительство Челябинской области и администрации Ясиноватой и Волновахского района Донецкой Народной Республики подписали соглашение о поставках современного медицинского оборудования.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.