Фейк: батальон ССО из Казахстана перешел на сторону ВСУ

В мессенджерах распространилась информация о том, что батальон сил специальных операций (ССО) в Казахстане участвует в спецоперации на стороне Украины. «360» выяснил, что информация недостоверна.

Фейк

В Теlеgrаm распространилось видео, на котором группа людей в военной форме защитного цвета готовит оружие к проведению каких-то активных действий. Ролик якобы снят в военном лагере. На нашивках людей изображена голова орла, смотрящего влево, на фоне восходящего солнца и размещена надпись большими буквами: «КАЗАХИ». При этом подпись гласит: «Добровольческий батальон ССО из Казахстана замечен в зоне проведения спецоперации <...> на стороне Украины. Казахи приехали убивать русских! Вот такая благодарность».

Правда

На видео представлены игроки в страйкбол. В этой военно-тактической игре применяется пневматическое вооружение, похожее на боевые экземпляры. На нашивках, кроме орла и надписи «КАЗАХИ», мелкими буквами по кругу написано: «Блок страйкбольных команд „Рота Казахи“».

Кроме того, из семи человек, попадающих в кадр, только у одного голова защищена шлемом, на остальных — панамы, бейсболки, а на одном и вовсе нет головного убора. На спине игрока в самом начале видна сумка, откуда торчит трубка с манометром и витым шлангом для передачи сжатого воздуха в страйкбольное ружье. На девятой секунде на красном матрасе виден зеленый баллон со сжатым воздухом, с красной полосой и белой крышкой, подобные можно найти на маркетплейсах.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.