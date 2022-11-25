Спецоперация 25 ноября 2022, 14:20 «Феерический бред». Глава Крыма опроверг гибель инструкторов из Ирана Глава Крыма Аксенов назвал бредом гибель на полуострове инструкторов из Ирана РИА «Новости»

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Инструкторы из Ирана не умирали в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале опроверг эту информацию.

«Феерический бред. Трудно сказать, что это — запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость», — написал он.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал журналистам о якобы убитых на полуострове иранских инструкторах.

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Сергей Аксенов считает, что такие слухи распространяют ради западной аудитории, которая верит рассказам киевского режима. Он предположил, что выдумки станут еще более фантастическими по мере того, как нынешнее руководство Украины начнет терять власть.

Евросоюз обвинил Иран в поставке России дронов Shahed 129 и ввел санкции. Российские военные использовали для ударов по военным и энергетическим объектам Украины дроны-камикадзе «Герань-2». Они имеют схожие технические характеристики, объяснил «Царьград».