Спецоперация 07 марта 2024, 12:07 Фатальную ошибку нашли в системе обороны ВСУ BI: ВСУ допустили ошибку при планировании обороны в районе Авдеевки РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины слишком поздно занялись возведением оборонительных сооружений в районе Авдеевки. В ближайшие месяцы этот просчет вызовет серьезные проблемы, сообщило издание Business Insider.

«Ошибки при планировании и различные дефициты привели к тому, что Украина упустила возможность создать оборонительные линии на ключевом участке фронта», — сказала обозреватель Элла Шерман.

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Она назвала территорию у Авдеевки, перешедшей под контроль российских войск, критически важной. Автор статьи предупредила, что украинским подразделениям придется возводить фортификационные сооружения в особенно трудных условиях, под обстрелами.

Полковник украинской армии в отставке Сергей Грабский согласился с тем, что оборона ВСУ несовершенна. Военные, по его мнению, уделили фортификации недостаточно внимания. Они успели обустроить только базу, неспособную противостоять «массированной бульдозерной тактике» армии России.

Украинские войска упустили момент для постройки надежных бункеров, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он сказал, что на такие работы потребовалось бы около полугода.