Спецоперация 08 апреля 2024, 18:58 Фатальная угроза. Новым оружием России восхитились в Китае CNR: российская авиабомба ФАБ-3000 несет фатальную угрозу ВСУ РИА «Новости»

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Начатое Россией производство авиационных бомб ФАБ-3000 несет для украинской армии фатальную угрозу на поле боя. Об этом сообщило Национальное радио Китая ( CNR ).

«После оснащения бомбы ФАБ-3000 устройством наведения разрушительная мощь этого боеприпаса стала еще более впечатляющей. Он вполне оправдывает прозвище „супербомба“», — отметили авторы статьи.

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Журналисты подчеркнули, что ударные способности и мощь бомбы ознаменуют собой Судный день для ВСУ.

«Среди имеющихся в распоряжении ВСУ систем противовоздушной обороны нет средств, которые способны в полной мере перехватывать „супербомбы“. Это означает, что наземные части ВСУ окажутся открыты для этих снарядов полностью», — подчеркнули они.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупреждал ВСУ, что авиабомбы ФАБ-3000 позволят ВС России уничтожить мосты через Днепр и оставить ВСУ на левобережной части Украины без снабжения.

При этом издание Forbes предупреждало, что применение ФАБ-3000 несет существенный риск для самолетов-носителей.