Фашистов скормят «Аллигаторам». Минобороны показало работу Ка-52 на Украине

Министерство обороны РФ показало на видео боевую работу вертолетов Ка-52 «Аллигатор» при выполнении задач в ходе спецоперации на Украине. Ролик опубликовали в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На кадрах показано, как российские военные летчики совершают вылет на «Аллигаторах» для нанесения ударов по объектам украинских неонацистов. Видеоряд сопровождается такой же тяжелой музыкой, как тяжела неминуемая участь бандеровцев. Россия пришла для защиты мирных жителей.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее в ходе брифинга сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация российских ВКС поразила 52 района сосредоточения украинских боевиков и их военной техники. Минувшей ночью высокоточными ракетами разнесли два пункта управления ВСУ в районе Попасной.

Удары нанесли и по складу боеприпасов в районе населенного пункта Глухов. Конашенков также рассказал, что украинская армия потеряла уже почти три тысячи единиц одних только танков и других боевых машин.