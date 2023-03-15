Спецоперация 15 марта 2023, 16:17 Факты незаконного вывоза оружия из зоны СВО участились Генпрокурор Краснов сообщил об участившихся фактах незаконного вывоза оружия из зоны СВО РИА «Новости»

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Факты терроризма и незаконного вывоза оружия из зоны проведения спецоперации участились. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на расширенной коллегии надзорного ведомства с участием президента Владимира Путина.

«Несмотря на отсутствие заметных изменений в ее структуре и динамике, участились факты терроризма и экстремизма, незаконного вывоза оружия и боеприпасов из зоны проведения военных действий», — отметил он.

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Ситуация с незаконным оборотом наркотиков остается тревожащей. Особенно этот вопрос касается молодежи, подчеркнул генпрокурор. Он добавил, что проблема требует от всего правоохранительного блока принятия категоричных мер по профилактике и пресечению оборота запрещенных веществ.

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Также в ходе заседания Краснов сообщил, что в прошлом году из-под иностранного влияния прокуратуре удалось вывести пять российских стратегических предприятий. Еще по четырем заводам дела находятся на стадии рассмотрения.

Путин на расширенной коллегии призвал прокуроров жестко реагировать на любые попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в России.