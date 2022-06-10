Евросоюз задумался о лжи Украины

Украинские власти намеренно называют меньшее число потерь в своих войсках, чем есть на самом деле. Политолог Евгений Михайлов объяснил «360», почему это может быть выгодно и как отреагировал Евросоюз.

Далее — прямая речь.

Началось расследование

Вооруженные силы России регулярно заявляют о гибели 300-400 украинских солдат ежедневно. Офис Владимира Зеленского говорит о 100-200 погибших. Непосредственно главком Вооруженных сил Украины называет еще меньшее количество. Непонятно, кому верить.

Дело в том, что в самом Евросоюзе стали задавать вопросы и задумываться над тем, что Украина намеренно называет меньшие данные о потерях. Это нужно для того, чтобы не прекратилась военная и гуманитарная помощь. Поэтому ничего удивительного в таких расхождениях нет.

В Евросоюзе идут расследования о том, насколько Украина врет. Не только о военных потерях, но и о зерне. Украинские политики обвинили Россию в том, что она якобы украла зерно, мешает его поставлять и предотвращать мировой голод.

Харьков будет наш

Российская армия усиливает артиллерийскую подготовку, зачистку и масштабно бьет по площадям в Харьковской области. Там работает артиллерия и тактическая авиация, подходит к концу окружение остатков ВСУ в Донбассе.

Харьков важен. Он расположен недалеко от границы России, соответственно, именно из него можно наносить тяжелые артиллерийские удары теми же, возможно, поставленными США и Германией системами залпового огня. Дальность этого вооружения позволяет бить по российским городам более масштабно.

На мой взгляд, сейчас необходимо переориентироваться на харьковское направление. Взять Харьков и работать дальше

Польша усиливает антироссийскую риторику. Она объединяет вокруг себя республики, которые раньше были в Советском Союзе, и занимает наиболее русофобскую сторону.

Думаю, вслед за харьковским будут усиливаться николаевское, одесское направления. Никто не станет отказываться от Причерноморья. В ближайшее время мы увидим контрнаступление и Харьков будет наш. Я в этом уверен.