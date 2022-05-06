Евросоюз выделил на поддержку Украины 4 млрд евро

Евросоюз выделил на поддержку Украины за последние 10 недель четыре миллиарда евро, объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в этом конфликте у Европы многое стоит на кону, сообщил ТАСС.

Глава Еврокомиссии выступила на конгрессе, организованном газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung. Она заявила, что произошедшее на Украине более чем стресс-тест для экономики, жители страны защищают европейские ценности.

В начале апреля Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Жозеп Боррель посетили Киев, сообщило РИА ФАН. Они провели переговоры с Владимиром Зеленским. Тогда Жозеп Боррель впервые призвал решить конфликт на Украине военным путем, а не дипломатическим.

Тем временем российские эксперты призвали помогать киевской власти не оружием, а продовольствием. Политолог Владимир Корнилов отметил, что поставки летального оружия, а не хлеба говорят об истинном отношении европейцев к украинцам.