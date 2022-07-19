Евросоюз предложил запустить двухлетнюю программу совместных закупок оружия

Программу совместных закупок оружия на сумму 500 миллионов евро на два года предложил запустить Евросоюз. Она затронет в том числе военную помощь Украине. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, сообщил ТАСС.

«Еврокомиссия предлагает выделить 500 миллионов евро из бюджета ЕС на 2022–2024 годы на финансирование совместных закупок оружия странами альянса», — сказал он.

Представитель Еврокомиссии рассчитывает, что это позволит компенсировать затраты на вооружение Украины. Совет Евросоюза уже согласовал пятый транш военной помощи Украине на аналогичную сумму, сообщили «Известия». Общий объем средств, потраченных европейскими странами на военную помощь стране, составит 2,5 миллиарда евро.