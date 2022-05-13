Евросоюз потратит еще 500 млн евро из фонда мира на закупку танков для Украины

На поддержку Украины Евросоюз выделит дополнительно 500 миллионов евро, объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он прибыл в Германию, где пройдет заседание глав МИД стран «Большой семерки», сообщило РИА «Новости».

«Я намерен объявить, что мы, как ЕС, предоставим новый транш в 500 миллионов евро», — сказал европейский чиновник.

Деньги возьмут из Европейского фонда мира и потратят на закупку танков и артиллерии. Таким образом, общая сумма предусмотренной Евросоюзом военной помощи Украине составит два миллиарда евро.

Ранее глава дипломатии Евросоюза предложил передать Украине замороженные российские активы. Он обосновал это тем, что подобный опыт уже есть — в прошлом активы Афганистана пошли в фонд компенсации жертв терроризма.