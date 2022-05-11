Евросоюз огребет по полной, если примет Украину в свои ряды

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче в ЕС второй части опросника на вступление в союз. Если для страны сделают исключение и нарушат правила, то Евросоюз ждут большие неприятности. Об этом «360» заявил политический советник Сергей Маркелов. Далее — прямая речь собеседника.

Стремление Украины в ЕС

Украина вообще всю эту историю пытается подать для мира и самой себя как некую эксклюзивность. В мире эксклюзивности сегодня не найти, потому что как только появляется эксклюзивность, тут же появляется так называемый эффект караоке, когда эту песню начинают петь все кто не попадя.

Что и произошло, когда Зеленский начал прокачивать тему, связанную с немедленным вступлением Украины: «Нарушьте все правила, мы уникальные, мы тут грудью защищаем весь мир, всю Европу». В ответ, безусловно, спокойный, консервативный, находившийся до 24 февраля в зоне относительного комфорта европейский мир посмотрел на это очень скептически.

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Вообще, Запад не любит форс-мажоры. Есть даже такая метафора, что если Россия умеет очень хорошо технологически реагировать на вызовы, которые перед ней стоят, то Европа и Запад хорошо умеют работать планово — встал с дивана, включил новости, кого-то поддержал и так далее.

Что появилось? Появился эффект караоке — за Украиной пошли Молдавия, Грузия. Я молчу уже о Турции. Это невозможно от слова «совсем», потому что либо правила будут нарушаться для всех, что невозможно, а если нарушать для одного, то совершенно точно Евросоюз огребет по самое не хочу.

$33 млрд от США

Давайте посмотрим с точки зрения политической финансовой истории. Она говорит, что 33 миллиарда долларов одобряются не Украине. Это одобряется американской военной промышленности — она уже руки потерла. Не зря ребята, которые делают Javelin, сказали: «Ой, мы сейчас в два раза нарастим производство».

Другими словами, выделяется не Украине, а выделяется в рамках проекта Украине для своих. Никаких прямых передач денег, никакой системы восстановления не будет. Выделенные 33 миллиарда пойдут на сбор каких-то технических ресурсов, которые можно будет отдать Украине и потренироваться на ее территории

Второй момент — это поддержка своего командного состава на предмет инструкторов. Более того, настолько обленились, это даже смешно. Я понимаю, что у Украины сейчас свои очки надеты — уникальные, как всегда, но настолько обнаглели, что даже офицеры, инструкторы летать не хотят на Украину, а украинцев к ним возят в Штаты на обучение. 33 миллиарда — это себе из одного кармана в другой.

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Украина очень просит, конечно, наличность. Она мечтает, чтобы самолетами ей деньги начали привозить. Непонятно, куда тратить на Украине, по крайней мере пока. Но вот такая сегодня ситуация. Европа то же самое делает, правда, они чуть-чуть перепугались больше, потому что у них ближе оптика, так сказать, к конфликту. Выделяя деньги, они до 80-90% оставляют себе на развитие и вновь забытую промышленность под названием «совершенствование военного арсенала».

Вот что такое политические деньги, никаких других экономических денег нет. Завезем что-то, дадим — это пожалуйста. Берите, дорогие украинцы, еду, какую-то технику. Они даже сами говорят, что устали ждать реального. Но мир медленный, мир не так думает, как Украина. Скорости другие — мир спокойный.