Европу ждет закат

Победа России в специальной военной операции на Украине нанесет ментальный удар по странам Европы. Доктор экономических наук, эксперт по Прибалтике, Польше и Скандинавии Николай Межевич в беседе с «360» отметил, что тема ее заката перейдет из литературного плана в реальность.

Далее — прямая речь

Без неожиданностей

Специальная военная операция России не есть какое-то неожиданное событие. К сожалению, политика США и их союзников в буквальном смысле за руку вывела нас на это тяжелое решение. Почему мы к нему пришли? Потому что другое решение было бы еще более тяжелым, а фактически означало ликвидацию российской государственности.

Поражение, которое нам хотели нанести не на поле боя, как в старые времена, а на уровне добровольной капитуляции. Мы капитулировать отказались. И поэтому началось то, что мы с вами наблюдаем каждый день: кто-то — по телевизору, а кто-то — непосредственно в зоне боевых действий.

Кадры захваченных укрепленных позиций ВСУ. Источник фото: Минобороны

Чего ждать

Давайте исходить из того, что Россию ожидает победа. А вот какая, каков ее масштаб — здесь есть предмет для дискуссии. Коллективный Запад понимает, что победить военным путем Россию невозможно. А вариант дипломатического пути рассматривается и активно рассчитывается. То, что подготовило министерство иностранных дел Италии, можно воспринимать как некий пробный шаг: дескать, давайте вернемся и начнем заново. Господа, так уже не получится. Мы уже на этот вариант не готовы. Мы были готовы на него, условно говоря, 23 февраля, 24-го — извините, уже нет. Вопрос закрыт.

Традиционно геополитика подразумевает после подобных операций изменение границ. В какое-то время нам казалось, что это уже неактуально — Хельсинское совещание, нерушимость границ и так далее. Но югославский сценарий, который учинили не мы, а тот же НАТО, показал: вопрос нерушимости границ, скажем так, может быть, а может, и нет. Поэтому сегодня вопрос стоит, в каких границах, на каких территориях Россия поставит точку и на каких — нет. Это действительно момент принципиальный.

Мы многие вещи разучились делать. <…> Каждый раз ходили и [просили]: продайте нам, пожалуйста, для бумаги краситель, оборудование для нефтепереработки, памперсы и даже гвозди. <…> Сейчас мы научимся все делать заново. И абсолютно понятно, что страна, которая может позволить себе космическую станцию, летать в космос и быть такой, какими являемся мы, может и те же гвозди производить.

Будущее Европы

Для Европы основные последствия — ментального, психологического характера. То же самое, когда боксер-чемпион понимает, что его чемпионский титул больше ничего не значит. Понимаю, что закат Европы — тема не новая, ей уже более 100 лет. Шпенглер все написал давно. Но сейчас, похоже, все переходит в стадию реальности, а не литературного творчества.

В социальном плане это, безусловно, кризис среднего класса, выстраивание какой-то новой социальной структуры европейского общества — той, в которой будут новые опорные кластеры и группы. Здесь могут быть определенные нюансы.

Ослабление традиционной европейской культурной модели, которую мы с вами наблюдали последние десятилетия, продолжится. Начнется замещение европейской культуры каким-то новым стандартом. Каким — пока не ясно.