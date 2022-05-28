Европол указал на риски перехода поставленного Украине оружия в руки преступников

Поставляемое Украине странами Евросоюза оружие после окончания спецоперации может попасть в руки криминальных структур. С таким заявлением выступила глава Европейского полицейского агентства (Европола) Катрин де Болль. Ее слова привело издание Spiegel.

Она напомнила, что такое произошло во время боевых действий на Балканском полуострове 30 лет назад.

«Оружие тех дней сегодня до сих пор используется криминальными группами», — подчеркнула де Болль.

Глава Европола добавила, что для пресечения такого развития ситуации ведомство создаст международную группу, которая разработает план против попадания оружия в руки криминальных группировок. Де Болль добавила, что наблюдение за известными европейскими экстремистами, которые выезжают на Украину и обратно, уже идет.

Украина получает оружие не только от стран Евросоюза, но также от США. По подсчетам журналистов, Вашингтон предоставил ВСУ объем вооружений на общую сумму почти пять миллиардов долларов. На втором месте по тратам расположилась Польша, которая передала украинским военным оружия на 1,6 миллиарда долларов.

Но Украине этого оказалось недостаточно. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба потребовал от западных стран ускорить поставки реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии и бронетранспортеров.