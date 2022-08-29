Европе предсказали жаркую политическую осень

Недальновидность политических элит вызовет в Европе жаркую политическую осень и холодную зиму. Об этом заявил в статье на сайте Geopolitika.news аналитик Зоран Метер.

«Жаркая политическая осень и холодная неуверенная зима — вот что ждет Европу в ближайшие месяцы, во многом из-за глупости и стратегической недальновидности ее политических элит», — написал он.

Политическая, экономическая, энергетическая и социальная неопределенность, а также опасения за безопасность все больше сотрясают Евросоюз. Проблемы во всех странах примерно одинаковые: высокая инфляция, отсутствие собственных источников энергии или нестабильные поставки, подорожание топлива, электричества, газа и продуктов, истощение казны из-за оказания помощи Украине.

Сохранилась угроза возвращения пандемии. Зоран Метер назвал коронавирус «вечной тенью». Не только сам COVID-19 страшен для Европы, но и действия компетентных органов по борьбе с его распространением, так как они сказываются на экономике. Из-за этого страны переживают политические кризисы, а правительства некоторых уже пали, например, Великобритании и Италии.