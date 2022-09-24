«Европе нас не понять». Беженцы из ЛНР рассказали, как жили под постоянными обстрелами ВСУ | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 15:47 Поделиться Telegram

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Viber «Европе нас не понять». Беженцы из ЛНР рассказали, как жили под постоянными обстрелами ВСУ Беженцы из ЛНР проголосовали на референдуме в Подмосковье

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С 23 по 27 сентября проходит референдум о территориальной принадлежности ЛНР, ДНР, а также подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей. Избирательные участки для беженцев открылись и в Подмосковье. Журналисты «360» пообщались с некоторыми беженцами, уже принявшими участие в референдуме.

Семейная пара — Оксана и Александр — в свое время вынужденно покинули населенный пункт Рубежное. Они пришли на избирательный участок, чтобы помочь родному краю стать частью России.

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«Спасибо правительству вашей страны за протянутую руку помощи. Сытой Европе нас не понять, как жить под бомбежками», — сказал Александр.

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Также он поблагодарил Россию за оказанную помощь.

«Здорово, что есть такие пункты временного размещения. Люди приезжали сюда из ада и хаоса. Тут всем — и мне в том числе — оказывали материальную и социальную помощь», — поделился собеседник «360».

По словам пары, они ждали вхождения родного края в состав России еще с 2014 года. Поэтому референдум стал для них праздником.

Оксана рассказала, что в мирное время работала на комбинате. Однако сейчас предприятие не работает.

«Комбинат был достаточно крупным. Однако сейчас не работает. Город практически полностью разрушен», — с сожалением поделилась женщина.

Александр сообщил, что он 30 лет работал в образовательном процессе. Однако даже с высшей категорией ему приходилось нелегко.

«Чтобы выжить, мне приходилось работать в трех местах. Благо моя профессия востребована. Устраивался, куда только можно. Целую зарплату приходилось отдавать на налоги. А еще постоянные кредиты», — посетовал он.

Собеседник «360» выразил надежду, что ему удастся зажить по-новому, и еще раз поблагодарил правительство России за понимание.

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