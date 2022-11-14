Спецоперация 14 ноября 2022, 04:10 Европа столкнулась с дилеммой из-за отчаяния Украины — СМИ Telegraph: Запад опасается, что поставляемое Киеву оружие попадет «не в те руки» Википедия

Читать 360tv в

Запад начал опасаться, что поставляемое Украине современное вооружение может попасть «не в те руки». Такими выводами поделился обозреватель британской газеты Telegraph Кон Кафлин.

Он отметил, что задача вооружения ВСУ сейчас «превратилась для Европы в деликатный вопрос».

Реклама

«С одной стороны, Запад планировал предоставить Украине средства, чтобы она достигла победы, с другой стороны, он не хочет, чтобы это оружие в будущем использовали против его военных», — отмечается в статье.

Реклама

По мнению Кафлина, «растущее отчаяние украинских лидеров» делает эту дилемму особенно трудной. Поэтому обозреватель призвал Европу «не навредить собственным вооруженным силам» военными поставками, ведь Киев призывает их увеличить.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ получат истребители и танки западного производства. Он напомнил, что сначала страны Запада не хотели предоставлять Украине некоторые виды вооружения, но сейчас уже ведут их поставки.