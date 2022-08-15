Европа посадит Украину за стол переговоров. Нехватка энергии и еды заставит политиков одуматься

Европа готовится нанести удар в спину Украине на фоне роста цен на энергоносители и продовольствие. Рост инфляции уже привел к паническим настроениям среди жителей стран ЕС. Политики скорее принесут в жертву Украину, чем допустят нагнетание обстановки у себя под боком. Об этом в своей колонке для газеты The Guardian написал колумнист Саймон Тисдалл.

По его мнению, результатом может стать требование Евросоюза к Украине согласиться на переговоры с Россией. Но киевский режим будет противиться этому.

«Возникает неудобный, даже тревожный вопрос: должны ли украинцы готовиться к удару в спину этой зимой», — написал автор.

По его мнению, общественное возмущение конфликтом уступает место тревоге, граничащей с паникой из-за растущих цен на энергию, продукты питания и стоимость жизни. Это порождает сомнения в стойкости стран Запада.

Он также назвал бредом заявление главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая потребовала, чтобы Россия отошла из Крыма к границам до 2014 года.

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По мнению журналиста, США озабочены только тем, чтобы не воевать с Россией, а Великобритания «прячется за отказом Штатов». Германия, Италия и Франция ведут себя схожим образом. Все это приведет к тому, что Евросоюз принудит Украину подписать временное мирное соглашение с Россией, чтобы унять свою экономическую боль.

Дефицит приведет к переговорам

По мнению политолога Никиты Донцова, такой сценарий вполне возможен. Он объяснил «360», что перед Европой стоит серьезный вопрос нехватки энергоресурсов и ситуация обостряется с каждым днем. При этом Украина сейчас зависима от энергосистемы стран ЕС.

«Они получают газ из центральных европейских стран. Фактически сейчас поступления российского газа в Европу очень сильно сокращены. Соответственно, наблюдается полноценный дефицит на Украине», — рассказал Донцов.

Он отметил, что ситуация в стране обостряется из-за напряженности вокруг запорожской АЭС. Украина активно обстреливает электростанцию, и российские специалисты обсуждают вопрос ее консервации. В таком случае Украина останется без электроэнергии.

По словам Донцова, Евросоюз больше не может быть донором для Украины. И тогда будет неизвестно, смогут ли жители страны пережить зиму.

«Европейские страны будут в первую очередь стремиться обеспечить электроэнергией и газом собственное население и свои предприятия. А Украину будут спонсировать этими ресурсами уже по остаточному принципу», — объяснил Донцов.

Не исключено, что Европа заставит Украину сесть за стол переговоров. По мнению Донцова, Зеленский будет до конца пытаться спекулировать и доведет ситуацию до критической точки, когда большое количество украинцев начнет мерзнуть.

«Зеленский может обратиться в ООН с просьбой введения миротворческого контингента или гуманитарной миссии. Он будет стараться все обставить так, чтобы это нельзя было трактовать как победу России», — подчеркнул Донцов.

По его мнению, Россия выполнит цели специальной военной операции с минимальным ущербом для гражданской инфраструктуры и без вреда для местных жителей.