Европа подготовилась к худшему сценарию зимнего отопительного сезона

Страны Евросоюза настроились на сценарий полного отказа российской компании «Газпром» осуществлять поставки газа в зимний период. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, написало РИА «Новости».

«Мы готовимся к зиме, предполагая, что „Газпром“ не возобновит поставки газа. Сейчас ЕС разрабатывает худший вариант развития событий», — заявил он.

Компания «Газпром» 14 июня сообщила о снижении объема поставок по газопроводу «Северный поток», мотивировав это задержкой передачи отремонтированной турбины немецкой корпорацией Siemens. В частности, из-за санкций Канады оборудование вовремя не вернули на компрессорную станцию «Портовая».

С 11 по 21 июля «Северный поток» остановлен на плановое техническое обслуживание. Власти Германии заявили, что страну ждут серьезные последствия, если транзит энергоносителя по газопроводу не возобновится в нужный срок, и попросили Канаду отдать турбину России.

Накануне западные СМИ сообщили, что Канада передала Германии отремонтированную турбину для дальнейшей передачи оборудования России, писала газета «Известия».