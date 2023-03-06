Спецоперация 06 марта 2023, 07:41 Еще один эвакуированный житель Артемовска рассказал о стрельбе снайперов ВСУ по людям РИА «Новости»: снайперы ВСУ прицельно стреляют по жителям Артемовска Сайт президента Украины

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Украинские снайперы прицельно стреляют по мирным жителям Артемовска. О еще одном таком случае РИА «Новости» рассказал эвакуировавшийся из города Владимир Шатунов.

По его словам, 23 февраля снайпер ВСУ прицельно расстрелял молодого человека, которого Владимир лично знал. Парень шел за покупками.

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«Его снайпер застрелил. Моя жена возвращается, а он мертвый. Весь висок в крови. <…> Вышел бедолага в магазин, а его застрелили», — сообщил мужчина.

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Он назвал военнослужащих украинской армии «фашистами».

По словам Шатунова, жители Артемовска знали места расположения артиллерийских установок ВСУ и понимали, что могут попасть под обстрел, но ничего не могли с этим поделать.

Ранее другой житель Артемовска Юрий Марченко, которому помогли эвакуироваться российские военные, рассказал, что украинский снайпер в конце февраля убил его жену. Он добавил, что прицельный огонь по мирным людям вели как минимум два снайпера. Попасть пытались и в Юрия, но пуля пролетела рядом с ним.