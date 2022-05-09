Названо число эвакуированных из Мариуполя мирных жителей за минувшие сутки

Эвакуацию более 400 мирных жителей Мариуполя, включая 65 детей, провели за минувшие сутки. Как сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики, всех доставили в село Безыменное.

Сейчас все эвакуированные жители Мариуполя находятся в пункте оказания помощи, который развернули сотрудники МЧС ДНР. Всего с 5 марта в Безыменное доставили 29 562 человек.

Спасатели оказывают медицинскую и психологическую помощь всем прибывшим.

На минувшей неделе Министерство обороны России сообщило о завершении гуманитарной операции по эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь».

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что всех беженцев доставили в места временного размещения, где они получили медицинскую и психологическую помощь. В эвакуации людей с «Азовстали» приняли участие представители ООН и Международного комитета Красного Креста.