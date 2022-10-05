Жителей 8 городов эвакуировали в Херсонской области | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 14:58 Поделиться Telegram

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Viber Жителей 8 городов эвакуировали в Херсонской области Замглавы Херсонской администрации Стремоусов: от ВСУ эвакуированы жители 8 городов РИА «Новости»

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Эвакуировали жителей восьми населенных пунктов Херсонской области, куда вошли вооруженные силы Украины. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «России 24».

До этого он передал, что ВСУ заняли населенные пункты в так называемой серой зоне, но выстроенная линия обороны «не сдвинулась ни на сантиметр».

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«Там последние несколько дней были фактически военные действия. Все, кто хотел, они вышли. Я вчера говорил с руководством некоторых этих поселений, они все находятся сейчас на территории Бериславского района. Некоторые своих детей вывезли в Крым. Мы сделали все, чтобы над людьми не издевались», — рассказал Стремоусов.

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По его словам, речь идет о людях, голосовавших на референдуме о присоединении к Российской Федерации.

Ранее Кирилл Стремоусов сообщил, что российские войска перегруппировывают фронт. Он заверил, что продвижение украинских войск остановлено.

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