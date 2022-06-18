Стороны конфликта на Украине еще не договорились об открытии гумкоридора с завода «Азот» в Северодонецке из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в Теlеgrаm-канале сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Основная причина — Украина отказывается гарантировать режим прекращения огня, без которого никакая эвакуация невозможна» — написал он.

По его словам, гуманитарный коридор не только позволит мирным жителям выйти с территории «Азота», но и даст шанс засевшим на заводе националистам сложить оружие.

Мирошник отметил, что ВСУ могут открыть огонь с нескольких позиций. По его словам, украинская армия регулярно ведет обстрелы ствольной артиллерией и минометами с доминирующих высот около Лисичанска. Кроме того, часть снарядов ВСУ прилетает с территории самого «Азота».

«Местные жители указывают, что боевики „за речкой“ устанавливают минометы для нанесения ударов, по подходам к первой проходной завода. На случай, если кто-то выйдет с территории „Азота“», — сообщил Мирошник.

Он отметил, что союзные войска стараются обеспечить безопасность эвакуации с завода, для этого предстоит выполнить ряд боевых задач.

Для полноценной эвакуации мирных с «Азота» нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела и Северодонецка и Рубежного», резюмировал посол ЛНР.