10 апреля 2023, 10:10
Этот рубеж — неприступная стена. Как российские бойцы укрепили левобережье Днепра
«Звезда»: российские бойцы превратили левобережье Днепра в неприступную стену
Российские бойцы продолжают укреплять позиции на левобережье Днепра. Здесь появились минные заграждения и траншеи в человеческий рост. На сегодняшний день днепровский рубеж — один из самых протяженных и укрепленных. Весь левый берег стал одной неприступной стеной, сообщил телеканал «Звезда».
У самой кромки воды расставлены минные заграждения. По словам бойцов, Днепр можно попробовать переплыть, но обойти заминированные участки у противника все равно не получится.
Реклама
«Периодически происходят попытки высадки на бронированных катерах, на быстроходных катерах с электромоторами, которые в ночное время трудно услышать. Практически постоянно идет артобмен подразделений», — рассказал военнослужащий с позывным Шайба.
По выкопанным траншеям перемещаются снайперы. Пройдя несколько километров, можно выйти к сужению реки. Здесь оборудован наблюдательный пост, где отслеживают подход водного десанта. Отсюда в специальную оптику можно рассмотреть минометные позиции и укрытия противника на противоположном берегу.
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама