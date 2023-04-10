Спецоперация 10 апреля 2023, 10:10 Этот рубеж — неприступная стена. Как российские бойцы укрепили левобережье Днепра «Звезда»: российские бойцы превратили левобережье Днепра в неприступную стену РИА «Новости»

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Российские бойцы продолжают укреплять позиции на левобережье Днепра. Здесь появились минные заграждения и траншеи в человеческий рост. На сегодняшний день днепровский рубеж — один из самых протяженных и укрепленных. Весь левый берег стал одной неприступной стеной, сообщил телеканал «Звезда».

У самой кромки воды расставлены минные заграждения. По словам бойцов, Днепр можно попробовать переплыть, но обойти заминированные участки у противника все равно не получится.

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«Периодически происходят попытки высадки на бронированных катерах, на быстроходных катерах с электромоторами, которые в ночное время трудно услышать. Практически постоянно идет артобмен подразделений», — рассказал военнослужащий с позывным Шайба.

По выкопанным траншеям перемещаются снайперы. Пройдя несколько километров, можно выйти к сужению реки. Здесь оборудован наблюдательный пост, где отслеживают подход водного десанта. Отсюда в специальную оптику можно рассмотреть минометные позиции и укрытия противника на противоположном берегу.