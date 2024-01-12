12 января 2024, 23:35
«Этого не произойдет». В НАТО исключили завершение конфликта на Украине в ближайшие годы
Замгенсека НАТО Джоанэ исключил завершение украинского конфликта в 2025 году
Противостояние России и Украины будет долгим и вряд ли закончится даже в 2025 году. Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24.
«Этого (завершения конфликта — прим. ред.) не произойдет в 2024 году, возможно, даже в 2025 году», — отметил замгенсека.
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Он добавил, что НАТО не видит военной способности одержать решающую победу тем или иным способом. В альянсе ожидают затяжного конфликта с наступлениями и контрнаступлениями, а также с потерей территорий. При этом альянс продолжит поддерживать украинцев. Джоанэ призвал не допустить приближения ВС РФ к румынской границе.
ВСУ для успешного продвижения на поле боя не хватило вооружений и контроля над воздушным пространством, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он признал, что в зоне боевых действия сложилась тяжелая ситуация.
За последние полгода украинские войска потеряли почти 160 тысяч военнослужащих. Потери понесли в том числе элитные подразделения ВСУ.
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