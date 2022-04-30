«Это все Америка». Пленный украинский солдат обвинил США в начале российской спецоперации

Сдавшийся солдат ВСУ записал видеообращение к своим сослуживцам. Он призвал их остановить российскую спецоперацию.

По данным телеканала «Звезда», он заявил, что во всем происходящем виноваты не Россия и не Украина, а США.

«Это все Америка. Американцы, кто они такие, кто их просил сюда лезть? Россия и Украина, они же братья-славяне, одной крови, можно сказать», — подчеркнул солдат.

Солдат передал привет своим родственникам: отцу из Луганска и сестрам. Также мужчина отметил, что он находится в хороших условиях и с ним нормально обращаются, пишет RT.

Еще один пленный украинский военный поблагодарил врачей из ЛНР за свое спасение. Солдат вспомнил, как получил ранение и оказался в больнице. Он рассказал, что был ранен в районе почки. Воспоминания остались отрывочными, но хорошо запомнилось, как врачи оказывали ему помощь. Первую операцию ему провели за несколько десятков минут.