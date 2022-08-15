«Это страна кривых зеркал». На Украине разгорается конфликт между Зеленским и Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об угрозах из офиса президента Украины Владимира Зеленского. Они стали поступать после того, как экс-боксер попросил вернуть гражданство главе штаба территориальной обороны Днепра Геннадию Корбану. По мнению украинского политика, мэр Киева решил лишний раз заявить о себе. Тех же, кто по-настоящему нелоялен к режиму Зеленского, могут ждать гонения.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об угрозах со стороны сотрудников офиса президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что они стали поступать после того, как он подписал открытое письмо с обращением к главе государства. Градоначальник просил вернуть гражданство главе штаба территориальной обороны Днепропетровска (переименован в Днепр) Геннадию Корбану.

«Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: „Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались“», — заявил Кличко.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом киевский мэр отрицает наличие у него немецкого гражданства. По его словам, он мог бы его получить, поскольку жил в Германии, но решил остаться гражданином Украины.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов критиковал Зеленского за попытку установить в стране автократический режим.

Желание напомнить о себе

Еще девять лет назад Виталий Кличко говорил о намерении участвовать в выборах президента Украины в 2015 году. Тогда он имел высокие шансы на победу во втором туре. Но бывший глава страны Виктор Янукович подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который лишил спортсмена права участвовать в выборах.

Источник фото: РИА «Новости»

Однако вряд ли Владимир Зеленский видит в киевском мэре своего соперника. Украинский политик, бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко напомнил «360», что всю ситуацию в стране контролируют англосаксы и именно они влияют на ее политическую жизнь.

«Вот будем говорить так, это чисто политический имидж и показуха. Якобы кто-то борется за самого страшного преступника на Украине Корбана», — рассказал Журавко.

Политик напомнил, что Кличко не раз пытался проявить себя, но каждый раз его останавливали. Спортсмену дали руководить нелегальным бизнесом, но пресекали его попытки попасть в политику. Кличко позднее обращался к Германии и жаловался, что на него давят спецслужбы. Нынешнее его заявление из того же ряда.

«Это очередной выпендреж и желание напомнить о себе, о том, что он есть такой. Ну и Кличко был с Корбаном в очень хороших отношениях. Корбан еще имеет бизнес, поэтому без лоббизма здесь не обошлось. Кличко как-то пытался повлиять на решение Зеленского, хотя его уже приняли», — рассказал Журавко.

Но пока от США не будет команды вернуть гражданство Геннадию Корбану, его не вернут.

«Могут сказать, что этот человек защищает Украину. Благодаря финансовым возможностям он содержал тероборону и все остальное. Может, под этот шумок еще ему медаль какую-то вручат. На Украине уже нечему удивляться, это страна кривых зеркал», — рассказал политик.

Журавко отметил, что на фоне неудач на фронте украинские политики все чаще будут не согласны с действиями власти. Не исключено, что со стороны Зеленского последует жесткая реакция, и личные угрозы — далеко не худшее, что может произойти.