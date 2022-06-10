«Это поддержка от близких». Боец ДНР показал, что носит в бронежилете

Один из военнослужащих 9-го полка ДНР рассказал съемочной группе «360», что носит в своем бронежилете. Он показал письмо и отметил, что слова поддержки сейчас для него важнее всего.

«У меня в бронежилете поддержка от близких, от детей», — сказал Сергей с позывным Ракета корреспонденту Натали Графчиковой.

Он достал сложенное треугольником письмо, а затем развернул его. Боец пояснил, что получил послание во время очередной передачи гуманитарной помощи. Российские дети отправили военным слова поддержки.

«Девочка из 11 класса написала письмо. Бережем, возле сердца носим. Помогает, как-то легче на душе становится. Поддержка — это сейчас самое главное», — подчеркнул военнослужащий.

Сейчас российские войска вместе с бойцами ДНР и ЛНР продолжают освобождать населенные пункты от украинских националистов и боевиков. Зачистка территорий идет в рамках проведения спецоперации на Украине. Как ранее заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, в ближайшие дни чеченские спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска в Луганской Народной Республике.