Это оружие как покойному режиму припарка

Запад обещает поставить Украине большое количество военной техники, но до фронта доходят лишь единицы. И от них не будет эффекта, поскольку ВСУ не смогут быстро научиться пользоваться оружием и ремонтировать его. На Западе начинают понимать, что системы вооружений уже не помогут киевскому режиму. Украинский политик и управленец Владимир Олейник поделился с «360» своим мнением.

Далее — прямая речь.

Запад изначально просчитался по данному конфликту, введя экономические санкции. Они сами признали, что ударили больно по интересам Европы и США. В вооружении Запад тоже сделал высокие ставки, и это может повлиять на внутренние политические процессы.

Например, Дональд Трамп открыто критикует президента США Джо Байдена за то, что он вмешался в этот внутренний конфликт. Если на выборах в ноябре победят республиканцы, то ему будет сложно управлять страной, поскольку будет отсутствовать поддержка коллективного парламента. В верхних и нижних палатах решат, что деньги, скорее всего, будут выделяться больше на внутренние проблемы, чем на помощь Украине.

Источник фото: РИА «Новости»

Все смотрят на этот конфликт и помнят слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Он говорил, что если за два месяца стороны не договорятся, то пойдут необратимые процессы. И даже сегодня власти в США говорят, что все равно все закончится переговорами и дипломатией. Все понимают, что бороться — это не путь решения проблемы.

Оружие Украине не поможет

Инвесторы не любят выбрасывать деньга на ветер. Американцы заявили, что дадут ракеты, но систем залпового огня не хватает. Они обещали около 100 таких систем, но дали 16. Такое количество явно ничего не изменит, так что видно, что они потихоньку отползают назад.

Если брать Германию, то они говорили, что дадут танки Украине. Но отправят их через два-три года. Они все оттягивают отправку, потому что в августе или в сентябре будут переломные моменты. Сами американские и другие западные специалисты указывают на то, что эти системы как покойному режиму припарка. Они не решают их задачи, потому что солдаты на Украине не идут в армию — их ловят по всей Европе и внутри страны. Даже на передовой отказываются воевать

На Западе есть прекрасное оружие, которое работает с особой точностью, — отнесемся к противнику с уважением. Но нужно учитывать, что все эти системы требуют квалифицированного обслуживания, а украинцы не пройдут курсы за две-три недели. Неудивительно, что вместе с американским высокоточным оружием на Украине присутствуют инструкторы.

Источник фото: РИА «Новости» / Сергей Степанов

На фронте важен и ремонт. Если что-то случилось, то надо быстро чинить, но американцы не дают документацию и необходимые запчасти. Также сложная логистика — пока отвезешь на ремонт и привезешь, пройдет время.

Инструкцию на фронте читать не будешь. Поэтому комплексы Javelin, которые рассматривали как чудо-оружие, не показали своего эффекта. Ракетные установки HIМАRS тоже не показали результата. Их использовали против моста в Херсоне, но мост устоял., Его отремонтировали и дальше будут эксплуатировать.

Но Россия может в итоге получить такое оружие, и то будет для нас большим подарком. Таким образом, мы узнаем их плюсы, минусы и с удовольствием посмотрим на разработки.