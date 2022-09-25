«Это не выдумки». Участница референдума рассказала, как в Мариуполе унижали русскоязычных | 360°

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Воскресенье, 25 сентября, стало третьим днем референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, а также освобожденных частей Запорожской и Херсонской областей. Журналисты «360» побывали на избирательных участках в Подмосковье и пообщались с участниками голосования. Одна из них рассказала, что в Мариуполе и ДНР очень ждали присоединения к России.

Женщина жила в Донецке. Там она 15 лет работала администратором обувного магазина.

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«С 2014 года нам приходилось очень сложно. Усилилось давление на русский народ и русскоязычное население. Это действительно было, это не выдумки. Нас заставляли говорить на украинском. Это было узаконенной обязаловкой», — поделилась собеседница «360».

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По ее словам, жители города ждали прихода России. Они с радостью восприняли референдум.

«Я очень хорошо восприняла выступление президента России Владимира Путина. Это без преувеличения. Это честно, потому что Донецкая область вся русскоязычная. Местные жители все хотели бы к России присоединиться», — рассказала женщина.

Она поделилась и ожиданиями от последствий референдума. Собеседница «360» рассказала, что ждет оформления документов. Также она хотела бы устроиться на работу.

«Нам наконец будут доступны элементарные вещи вроде ипотеки. У нас огромные кредиты. Хочется самой зарабатывать на жилье», — поделилась участница референдума.

По ее словам, по итогам голосования ожидают изменения жизни населения ДНР.

«Хочется пожить хорошо. Я думаю, что благодаря референдуму все поменяется и в нашей жизни, и жизни Донецкой области в лучшую сторону», — поделилась она.

Также собеседница «360» рассказала, что у всей ее семьи в дни референдума было отличное настроение, похожее на эйфорию. Они выдохнули и с нетерпением ждут итоги голосования.

Во время проведения референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, а также подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей места для голосования организовали и в Подмосковье. Узнать свой избирательный участок можно по телефону 8-800-550-97-44.

Референдум в ДНР 2022

Референдумы о присоединении к России

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