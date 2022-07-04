Фуры с медикаментами и расходными материалами для больниц прибыли в Донецк из Московской области. На складе прибывший груз изучают медработники. Специалисты могут решить, какие вещи для их учреждения нужны в первую очередь. Медбрат операционного блока Александр Кириченко в беседе с «360» рассказал о состоянии пострадавших от обстрелов, самых характерных травмах, которые получают люди из-за атак ВСУ на жилой сектор города.

«Чаще всего поступают с осколочными, минно-взрывными травмами — вот у тех, кто попадает под обстрел. Ожоги — это гражданские, в основном пожилые люди, старики, кто попадает в домах под обстрел, пожар. Лечение какое? Скорая забирает и в специализированное отделение всех перевозит», — рассказал Кириченко.

По его словам, сейчас есть большая потребность в перевязочном материале, медикаментах, чтобы оказывать неотложную помощь.

«Лечение все стандартное, потому что минно-взрывная травма лечится оперативным путем. Людей сейчас в больницах достаточно», — добавил он.

Сам Кириченко живет в Петровском районе Донецка. Там обстрелы бывают каждый день.

«День и ночь. Это не утихает, не прекращается», — заключил он.

Лекарственные средства, собранные в рамках акции «Доброе дело», 2 июля отправили в ДНР. Еще три фуры отправили 3 июля в Луганскую Народную Республику, рассказал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Медикаменты и расходные материалы собирал «Мособлмедсервис», подведомственный Министерству здравоохранения региона. Большой вклад в сбор внесли также компании «Прометей» и «Аксион». Гуманитарный груз доставили на Республиканскую базу специального медицинского снабжения в ДНР, а также в Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи.