«Это наша земля». Российские военные рассказали, как несут службу в зоне СВО | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 20:25 «Это наша земля». Российские военные рассказали, как несут службу в зоне СВО Командир роты «Пятнашка» показал, как военные проходят службу в зоне СВО

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Российские военные продолжают зачистку на Угледарском направлении. Корреспондент «360» Ольга Мациевская побывала на месте событий и пообщалась с командиром роты «Пятнашка».

Командир роты с позывным Кацап рассказал, что военные находятся под плотным артобстрелом.

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«Начинаем движение — населенный пункт Егоровка, сейчас выходим на позиции. Идем быстро, выполняем все команды. Идет плотный артобстрел. Это наша земля, мы не будем бегать от них», — рассказал командир «Пятнашки». По его словам, противник не оставляет попыток «огрызаться».

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Российские военные передали привет своим родным и близким. Они отметили, что с ними все хорошо и скоро они вернутся домой с победой.

«Катя, я тебе еще ни разу не звонил, но знай, что жив и здоров, все нормально, жди меня, мы все вернемся с победой», — заявил один из военнослужащих.

Освобожденный из украинского плена военный рассказал, что над российскими военными издевались. По его словам, пленных били руками, ногами и дубинками, сообщил RT.

Днем в четверг в Россию вернулись 107 военнопленных. На Украину передали столько же бойцов.