«Чтобы мои дети никого не боялись». Житель Химок — о готовности встать на защиту страны | 360°

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«Чтобы мои дети никого не боялись». Житель Химок — о готовности встать на защиту страны

Мобилизованный житель Химок Андрей заявил о готовности защищать Россию

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Мобилизованный житель Химок по имени Андрей пришел в военкомат и выразил готовность встать на защиту Родины. Его желание — сделать так, чтобы близкие ему люди имели мирное небо над головой. Об этом он рассказал в беседе с «360».

Россиянину 41 год. Ранее он проходил срочную службу в ВС страны. Сейчас мужчина работает в сфере производства биологически иммунных препаратов. Не так давно он получил повестку, после чего пришел в военкомат.

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«В душе страшно всем, но чего переживать? Это моя Родина, я прожил спокойную жизнь, войны не было, в 1941-м наши деды отвоевали. Я хочу, чтобы мои дети спокойно жили и никого не боялись», — отметил он.

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С собой на призывной пункт житель Химок взял необходимые личные вещи, а также «любимый берет». Во время службы в армии он был разведчиком.

Подобного мнения придерживается офицер запаса, капитан Александр Муравлев из Балашихи. Он должен был отправиться на боевые учения еще накануне, но в итоге уедет только 4 октября. В разговоре с «360» россиянин заявил, что страх испытывают все военные, но он не должен заглушать страха за Родину.

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