«Это мои убеждения». Милонов объяснил свое решение присоединиться к спецоперации | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 21:14 Поделиться Telegram

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Viber «Это мои убеждения». Милонов объяснил свое решение присоединиться к спецоперации Депутат Госдумы Милонов заявил, что пошел защищать Донбасс из-за своих убеждений РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов вступил в ряды артиллеристов, участвующих в спецоперации. Он заявил «360», что отправился защищать Донбасс из-за собственных убеждений. К выполнению боевых задач парламентарий относится крайне ответственно.

«Наверное, это просто мои убеждения и все. Когда я был маленьким, своего папу видел раз в год, потому что он, будучи военным, служил далеко за пределами нашей Родины. Это, наверное, семейная традиция. Я с пониманием к этому относился. Когда мне говорили, что у меня шестеро детей, так это наоборот, чтобы все шестеро могли когда-нибудь сказать: „А мой папа пошел, когда нужно было“», — рассказал Милонов.

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По его словам, он отправился на фронт не ради пиара. Сейчас депутат отдает долг своей стране. Он не стал отрицать, что иногда приходится сталкиваться и с трудностями.

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«Я не Супермен, не Рэмбо, я никогда не рядился в такие одежды. Объективно я не мог бы служить в штурмовых отрядах, <…>, но в артиллерии чувствую себя прекрасно: просчитать, рассчитать и точно уничтожить тех, кого нужно. По моему, тем людям, которые ответственно относятся к делу, никогда легко не бывает», — отметил Милонов.

Он пояснил, что каждый снаряд должен решать какую-то задачу. Если не остановить врага, то он пойдет дальше и будет убивать. Как заявил депутат, настал тот период жизни, когда мужчинам нужно показать себя.

«Вот вся проблема современного общества, что у нас маскулинность какая-то появилась в отрыве от мужской сущности. Главная функция мужчины — быть готовым. Не всем это нужно, но готовность должна быть у каждого — уйти и стать защитником. Если у тебя этой готовности нет, то ты можешь бицуху накачивать сколько угодно», — подчеркнул он.

Милонов находился на референдуме в качестве наблюдателя. Он следил за проведением голосования в Горловке.

«Сложно, так как часть территории находится еще под оккупацией, часть — непосредственно на линии фронта, там идут активные боевые действия. И мне очень важно было помочь избирательной комиссии обеспечить легитимность проведения выборов, потому что я видел, что горловские сотрудники избиркома — бесстрашные люди», — заметил парламентарий.

По словам Милонова, специалисты выезжали к людям даже во время обстрелов. Местным жителям очень важно отдать свой голос. Они слишком долго ждали восстановления исторической справедливости.

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