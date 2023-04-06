Спецоперация 06 апреля 2023, 09:26 «Это мясорубка». Генерал ВСУ заявил, что Артемовск давно нужно было сдать Генерал ВСУ Кривонос: Артемовск нужно было сдать еще зимой РИА «Новости»

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Генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Артемовск (на Украине его называют Бахмут) нужно было сдать еще зимой. Вооруженные силы Украины потеряли там лучших людей, а российские силы в основном сохранили личный состав, указал он.

«Я еще в начале февраля сказал, что нет смысла держать Бахмут, потому что Бахмут — это мясорубка», — заявил Кривонос на украинском телевидении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главное для него — не потерять своих военных, поэтому при такой опасности последуют «соответствующие правильные решения на месте». При этом ожесточенные бои продолжаются.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы «юридически» освободили Артемовск, над горадминистрацией уже подняли российский флаг. Но ВСУ не отступают, невзирая на огромные потери. Российская армия бросает в Артемовск все новые силы. Испугавшись, что «вагнеровцы» наращивают группировку, украинские бойцы постепенно все же начали покидать город.