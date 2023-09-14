Спецоперация 14 сентября 2023, 08:49 «Это крайне опасно». Российский полковник рассказал о состоянии авиации ВСУ Полковник Кнутов: значительная часть украинской авиации уничтожена U.S. Department of Defense

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Крупная часть авиации ВСУ уничтожена, однако передача украинскому режиму самолетов F-16 чревата новыми угрозами. Об этом заявил в беседе с Lenta.ru директор Музея войск противовоздушной обороны полковник в отставке Юрий Кнутов.

Страны НАТО, по словам Кнутова, попытались восполнить потери ВВС Украины за счет запасов советских самолетов, хорошо известных украинским летчикам, но сильно не дотягивающим до современных российских разработок.

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«Есть цифра, что у Украины осталось чуть более ста самолетов после того, как состав был пополнен авиацией из других стран. Это, конечно, цифра небольшая, учитывая то, что российские Су-30 и Су-35 значительно превосходят МиГ-29 и Су-27», — заявил эксперт.

При этом поставки западных самолетов F-16 встревожили Кнутова, так как, по его словам, они способны нести боеприпасы сразу нескольких стран альянса: американские ракеты HARM, Harpoon и JASSM, немецкие ракеты Taurus, британские Storm Shadow или французские SCALP.

«Главная опасность F-16, как я себе представляю, состоит в том, что будут поставлены три модификации, которые позволяют нести тактическое ядерное оружие. То есть Украину снабжают носителями тактического ядерного оружия. Это крайне опасно», — заключил Кнутов.

Ранее британские СМИ сообщили, что Украина использовала для удара по Севастополю британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. В среду, 13 сентября, по данным Минобороны России, ВСУ запустили по Севастополю 10 крылатых ракет, из которых семь сбили.