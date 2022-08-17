«Это их фирменный почерк». ВСУ оставили россыпь гранат в жилом доме в Марьинке

Союзные силы продолжают вести бои за Марьинку в ДНР. Украинских военных вытеснили на окраины населенного пункта. В жилых домах, оставленных украинскими военными, сейчас можно найти брошенные ими боеприпасы.

Сохранившихся домов здесь осталось очень мало. Помещение одного из них, где квартировались ВСУ, показал корреспондент «Известий».

На старой стиральной машине украинские военные оставили несколько гранат. Это уже фирменный почерк ВСУ, заметил журналист.

«Все побросали — это уже их фирменный почерк. И ушли, как нам сказали, уже дальше, на окраины населенного пункта», — добавил он.

Ранее о сложном положении украинских военных на фронте заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Наиболее напряженная ситуация сейчас, по его словам, сложилась на направлении Авдеевка — Пески — Марьинка. Залужный добавил, что ВС РФ продолжают наступление по всей линии фронта.