Очередная попытка ВСУ отбить Херсонскую область закончилась провалом. Эксперты уверены, что успехов в этом направлении Украине ждать и не стоит. Российские войска имеют превосходство в технике и не допустят потери контроля над освобожденными территориями.

Очередной провал ВСУ

Украинские войска в очередной раз попытались отбить Херсонскую область. И снова потерпели поражение. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Во-первых, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. Во-вторых, их попытки приводят лишь к потерям в рядах украинской армии. Режим [президента Украины Владимира] Зеленского бездумно бросает людей на верную смерть», — подчеркнул Стремоусов.

Власти Украины сознательно нагнетают обстановку вокруг Херсонской области, отметил он. Так руководство страны рассчитывает выпросить дополнительную помощь у Запада, объяснил Стремоусов.

«Укронацистов интересует, как бы побольше набить карманы. А то, что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление, — все это фантазии. У националистов нет таких сил и регулярной профессиональной армии, которая могла бы каким-то образом противодействовать Вооруженным силам Российской Федерации. <…> С начала спецоперации не было ни одного успешного прорыва или контрнаступления украинских войск», — отметил замглавы администрации.

Попытка отработать деньги

Дело в том, что у ВСУ попросту нет возможности для серьезных атак. Об этом «360» рассказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко. Он подчеркнул, что в дальнейшем украинской стороне легче не станет.

Они не отвоевали обратно ни один населенный пункт. Это реальность. Это игра в одну сторону: они отходят и отходят. Это все будет продолжаться: ВСУ будут отступать. <…> Следующая линия обороны у них Запорожье. <…> Там сталелитейные заводы покруче тех, которые были в Мариуполе. <...> Но ВСУ уже не могут скрывать потери Алексей Борзенко.

По словам военного историка Юрия Кнутова, украинская сторона теперь делает ставку на гитлеровскую тактику: личный состав ВСУ рассредоточивается по населенным пунктам, бойцы прячутся за живым щитом, боевую технику также скрывают в жилых районах. Удары же наносят авиацией. Однако российская сторона уже давно изучила такую тактику. Более того, у военных РФ достаточно сил, чтобы отражать подобные удары, отметил военный историк.

«У нас преимущество серьезное в артиллерии, самоходных гаубицах… Это все позволяет сдерживать врага и отбрасывать его назад. Но то, что киевский режим не оставляет попыток контрнаступления, — это 100%. <…> Ему нужно отрабатывать те деньги, которые он получает. Для этого нужны результаты. Их пока нет», — подчеркнул Кнутов.

Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области российские военные взяли под контроль в середине марта. Там уже работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Регионы объявили о планах войти в состав России.