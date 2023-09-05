Спецоперация 05 сентября 2023, 09:03 «Этажа, считай, нет». Четыре человека пострадали при мощном обстреле в Донецке Глава Донецка Кулемзин: 4 человека пострадали при обстреле в Кировском районе Соцсети

Читать 360tv в

В результате сегодняшнего обстрела на улице Туполева в Кировском районе Донецка пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава администрации Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Раненые — 56-летний мужчина и 22-летний парень, 50-летняя женщина и еще одна неизвестная женщина, данные которой устанавливаются.

В Сети распространились кадры с места происшествия. По данным очевидцев, пострадали четыре верхних этажа одной из многоэтажек. Судя по кадрам, от целого ряда окон остались одни дыры, вокруг все усыпано осколками, одна из машин загорелась.

Реклама

«Этажа, считай, нет», — прокомментировал один из очевидцев на видео.

Алексей Кулемзин также опубликовал фото с последствиями обстрела. В частности, в кадр попала машина, которой разбило лобовое стекло.

Судя по сводке представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, ВСУ начали бить по Кировскому району Донецка с 06:20. С тех пор он попал под удар уже пять раз.

Украинские боевики применяли снаряды натовского калибра (155 миллиметров) и вели обстрел со стороны Кураховки. Также под огнем оказались Куйбышевский и Киевский районы — в 07:05 по ним выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня.