Спецоперация 20 февраля 2023, 19:18 «Есть успех». Командир группы спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре Командир группы спецназа Лопатин: ситуация в Энергодаре остается тяжелой, но есть успехи РИА «Новости»

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Ситуация в Энергодаре остается тяжелой, но по сравнению с прошлым годом удалось добиться здесь некоторых успехов. Об этом сообщил РИА «Новости» командир охраняющей город группы спецназначения Степан Лопатин (позывной Злой).

Учитывая линию боевого соприкосновения с ВСУ на расстоянии пяти километров, Энергодар можно назвать красной зоной, отметил Лопатин. При этом прямых боестолкновений с противником нет — есть провокации: вылазки диверсионно-разведывательных групп, движение техники по боевой линии.

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Командир назвал обстановку «стабильно напряженной» и заметил, что прилеты происходят постоянно: работает артиллерия, украинские боевики сбрасывают «гостинцы» с дронов.

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Но есть и положительные моменты.

«Мы находимся здесь год, держим эти позиции, которые были заняты. Это и есть успех», — пояснил Злой.

Сейчас, по его словам, «идет момент выжидания», правда, пока непонятно, чего именно.

Чуть больше недели назад сообщалось об обстреле пригородов Энергодара со стороны ВСУ.