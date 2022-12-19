Спецоперация 19 декабря 2022, 09:46 «Есть участок, который нужно удержать». Российский пулеметчик — о работе в зоне СВО Пулеметчик ВС РФ рассказал о работе крупнокалиберного пулемета при обороне в зоне СВО

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Расчеты российских пулеметчиков в тыловых районах зоны специальной операции помогают не только эффективно организовывать оборону заданного квадрата, но и при необходимости поддерживать наступательные действия подразделений десантников. Об этом рассказал военнослужащий Дмитрий, его слова привела пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Это больше оборонительное оружие. Например, есть участок, который нужно удержать. Выставляем пулемет, вымеряем расстояние до цели, работаем», — сообщил он.

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Дмитрий подчеркнул, что в расчете крупнокалиберного пулемета работают как минимум двое человек, потому что само оружие весьма тяжелое и габаритное.

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«Нужно подносить боеприпасы и прикрывать. К тому, что ведется наблюдение огня по трассерам. По ним станет ясно, как скорректировать стрельбу — левее, правее или ниже», — добавил военнослужащий.

Ранее пресс-служба Министерства обороны показала на видео работу реактивной системы залпового огня «Град» в зоне специальной операции.