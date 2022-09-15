«Есть только одно государство, где все как надо». Сербский снайпер переехал в Россию и отправился в Донбасс | 360°

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Viber «Есть только одно государство, где все как надо». Сербский снайпер переехал в Россию и отправился в Донбасс Сербский снайпер Деян Берич рассказал, как переехал в Россию и пошел защищать Донбасс РИА Новости

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Снайпера Деяна Берича знают по позывному Деки. Серб почти 10 лет назад уехал в Россию, в августе 2018 года отправился защищать Донбасс. «360» встретился с ним в Донецке и разузнал, каково это — сменить страну и выступить против националистов.

Берич попал в личную команду снайперской группы первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, но спустя время получил тяжелое ранение и, несмотря на то, что рвался в бой, вернулся только через полтора года.

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Спасенные жители пытаются отблагодарить бойцов и что-нибудь дарят. Деян Берич все хранит: для таких вещей у него есть отдельная полка. На ней среди прочего стоял сувениры от воспитанников детского дома, которому он помог в 2014 году. Там остались его крестники, они поддерживают связь. Дома бойца ждет жена Елена.

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У нас такая договоренность — что бы ни случилось, хотя бы смайлик каждый день. Вечером. Обычно, если нет смайлика, я жду два дня. Жду три дня. Но обычно все хорошо Елена Берич Жена снайпера

Она из Белоруссии, он из Сербии. Пара познакомилась в интернете, а встретилась в Москве — Елена работала, а Деян приехал лечиться после ранения.

Боец подозревал, что рано или поздно киевский режим устроит наступление на Донецкую и Луганскую народные республики, и готовил к этому жену. Выходя за него замуж, она понимала, на что пошла, но надеялась, что этого не случится.

К тому моменту Деян Берич успел обосноваться в Москве, открыть бизнес. На родине он занимался строительством, а в России начал готовить мясо по сербским рецептам. Он решил для себя, что нельзя оставаться в стороне. Если каждый решит, что это не его дело, то проиграет и Россию, и все остальное.

Да всегда боишься за мужа. И утром боишься, и в обед, и вечером. Вот зимой, кстати, больше. Потому что я знала, что он в лесу на холоде, а нам еще врач два года назад говорил, что ему поясницу вообще нельзя [морозить]. Приедет, надо будет лечить Елена Берич Жена снайпера

Бизнес пока на ней. Заработанные деньги она отправляет мужу, а он помогает местным жителям, часто они выходят на бойца через жену. В соцсетях ей пишут пенсионеры, женщины с детьми, больные люди, дети, чьи родители остались без связи.

Я вообще в Россию приехал в 2013 году. Какие причины были? В Сербии дали полную неприкосновенность солдатам НАТО. Вот у меня вышла одна стычка с двумя, которые начали рассказывать, как они правильно нас бомбили. Это больше не то государство, где я хочу жить. Есть только одно государство, где все так, как надо. Это Россия Деян Берич Снайпер

Скоро его сын от первого брака получит второе высшее образование и тоже переедет в Россию, поступит на службу.

Каждое возвращение в Россию — сюрприз. Деян Берич старается застать жену врасплох. Она готовит еду и работает в саду, и в этот момент он заходит.

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