«Есть реакция». Российский СПЧ получил ответы международных организаций на доказательства преступлений ВСУ

Международные организации отреагировали на материалы преступлений украинских военных. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) получил десятки ответов, в том числе от Ватикана. Об этом РИА «Новости» сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Постоянная комиссия собирает информацию о преступлениях Вооруженных сил Украины и нацбатальонов, обобщает ее и рассылает материалы по международным организациям, в том числе в ООН, Совет Европы, Европарламент, посольства разных стран. На тысячи таких посланий приходят десятки ответов.

«Есть реакция. Кое-какие посольства, реакция Ватикана есть. Не могу сказать, что это какая-то очень масштабная реакция, но счет пошел на десятки», — сказал Валерий Фадеев.

Он отметил, что реакция Ватикана очень важна, так как это влиятельная организация. Его представители ответили, что приняли во внимание предоставленную информацию.