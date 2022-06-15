«Есть реакция». Российский СПЧ получил ответы международных организаций на доказательства преступлений ВСУ
Российский СПЧ получил ответы на рассылку доказательств преступлений войск Украины
Международные организации отреагировали на материалы преступлений украинских военных. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) получил десятки ответов, в том числе от Ватикана. Об этом РИА «Новости» сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Постоянная комиссия собирает информацию о преступлениях Вооруженных сил Украины и нацбатальонов, обобщает ее и рассылает материалы по международным организациям, в том числе в ООН, Совет Европы, Европарламент, посольства разных стран. На тысячи таких посланий приходят десятки ответов.
«Есть реакция. Кое-какие посольства, реакция Ватикана есть. Не могу сказать, что это какая-то очень масштабная реакция, но счет пошел на десятки», — сказал Валерий Фадеев.
Он отметил, что реакция Ватикана очень важна, так как это влиятельная организация. Его представители ответили, что приняли во внимание предоставленную информацию.