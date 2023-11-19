Спецоперация 19 ноября 2023, 07:25 «Есть ли хоть один шанс?» Подоляк усомнился в способности Украины противостоять России Подоляк усомнился в способности Украины противостоять России Freepik

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в том, что Украина сможет противостоять России в долгосрочной перспективе. Единственный шанс — «сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», заявил он в интервью украинскому «24 Каналу».

«Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?» — вопросил Подоляк.

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По его словам, исход конфликта зависит от трех аспектов: соотношения ресурсов, количества оружия и сроков, в которые его можно начать использовать на поле боя. Политик отметил преимущество России в ресурсах и отметил: чтобы его нивелировать, следует ограничивать их количество.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Украину договариваться о хотя бы временном прекращении огня, подчеркнув, что «нет ничего более постоянного, чем что-либо временное». Он заявил, что Украину «окружили враги со всех сторон», и перечислил Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию. В этих условиях необходимо «переключить энергию России» с Украины на другие страны, считает Соскин.