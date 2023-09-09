Спецоперация 09 сентября 2023, 18:39 «Есть договоренность». Украина получит от Запада больше установок Gepard Президент Зеленский: ВСУ получат от западных партнеров установки Gepard РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что страна получит от западных партнеров больше зенитных самоходных установок Gepard. Видеообращение президент опубликовал в Telegram-канале.

«Есть очередная договоренность. Украина получит больше Gepard», — сказал он.

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Президент отметил, что мобилизует силы для поставок систем противовоздушной обороны. До этого Зеленский заявил, что договорился с Японией начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности.

Ранее американская сторона выделила Украине очередной пакет помощи, куда входит оборудование для усиления средств ПВО. Стоимость пакета — 600 миллионов долларов. Страны и институты Евросоюза в два раза обогнали США по сумме обещанной помощи Украине.

Однако Зеленский продолжает жаловаться на нехватку оружия и нерасторопность Запада по поводу его поставок. Медленный ход контрнаступления президент оправдал тем, что ВСУ нужна «определенная техника», в частности истребители.