Спецоперация 26 декабря 2022, 09:15 «Есть чудо-оружие». Назван способ уничтожить группировку ВСУ в Донбассе Аналитик Прохватилов: баллистические ракеты «Сатана» помогут уничтожить ВСУ в Донбассе

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Баллистические ракеты «Сатана» помогут уничтожить группировки ВСУ в Донбассе, но нужно заменить ядерные боеголовки на неядерные. Об этом Ura.ru рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов.

«У нас есть чудо-оружие. Это гигантские межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые называются „Сатана“», — напомнил аналитик.

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По его словам, ракеты, находящиеся в шахтах, «могут уничтожить весь мир», а для уничтожения донбасской группировки противника достаточно небольшого их количества.

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Сейчас с их помощью запускают спутники, однако ракеты дорогие и их можно использовать «гораздо умнее», считает эксперт. Если запустить «Сатану» на средней дистанции, она гарантированно уничтожит мост через Днепр, добавил Прохватилов. Он указал на то, что перед запуском ракет нужно продемонстрировать «американским представителям», что в шахте нет ядерных боеголовок. В таком случае пуск «Сатаны» не расценят как ядерную атаку.

Кстати, российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» в США называют «Сатана-2». Она не поддается перехвату из-за сверхвысокой скорости, дальность ее полета не ограничена.