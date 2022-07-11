Жители Донецкой Народной Республики направили тысячи жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), прошения отправили на рассмотрение, но решения по ним до сих пор не обнародованы. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«Были направлены тысячи жалоб в ЕСПЧ. Мы помогали им корректно заполнить необходимые документы и перевести их на английский и французский. Все, что касается людей, которые подавали с территории ДНР, жалобы были приняты к рассмотрению, но ни по одной из них не было вынесено решения. Они формально затягивались», — сказала она ТАСС.

По ее словам, представители ЕСПЧ просят дополнительные данные, перевод. Если человеку 45 лет, то он должен поехать на Украину и поменять паспорт. Однако жители ДНР не могут этого сделать, потому что там на них могу завести уголовное дело.

Шишкина уточнила, что компенсации смогли получить только те, кто остался на подконтрольных Украине территориях или уехал в третьи страны.

«С самого начала мы понимали, что не будет положительных решений, потому что ЕСПЧ и Международный уголовный суд — очень политизированные структуры, которые подыгрывают коллективному Западу в русофобских настроениях», — отметила она.

Поэтому не было ни одного решения, которое вынесли бы в соответствии с международным законодательством, а не исходя из политических предпочтений, резюмировала представительница ДНР.