Спецоперация 07 июня 2023, 00:19 Воевавший за ВСУ тайванец пожаловался, что его взвод уничтожили дважды Воевавший на стороне Украины тайванец призвал иностранцев подумать перед вступлением в ВСУ РИА «Новости»

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Уроженец Тайваня, воевавший на стороне Украины, призвал дважды подумать, прежде чем вступать в ВСУ. В качестве примера он рассказал, как ВС России дважды уничтожили его взвод, написала Taiwan News.

Военный в свое время покинул Тайвань, прошел службу во Французском иностранном легионе и стал снайпером. На Украине он участвовал в боевых действиях в составе Интернационального легиона территориальной обороны. В конце мая вернулся на родину.

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«Мой взвод был дважды почти весь уничтожен. Мне единственному два раза повезло остаться невредимым. Это при том, что на нашем участке интенсивность боев была не самая высокая», — пожаловался 30-летний наемник.

Он добавил, что потери по его подразделению составили 50%, каждый пятый был убит. Многие его сослуживцы столкнулись с артобстрелами, продолжительными физическими нагрузками, тягостными условиями службы и смертью друзей.

Мужчина дважды призвал подумать тех, кто хочет поехать воевать за Украину. Киев, предупредил тайванец, не сможет полжизни отвечать за добровольца.

«Если умер, то всему конец. Это просто и легко. А если стал инвалидом?» — аргументировал бывший наемник.

Ранее польское Минобороны открестилось от своих наемников на Украине. Действия польских наемников, задействованных в украинском конфликте, не следует ассоциировать с министерством обороны республики или официальными властями страны, подчеркнули в ведомстве.