Спецоперация 14 ноября 2022, 20:17 «Если ты врага не уничтожишь, то он уничтожит тебя». Ветеран ЧВК «Вагнер» дал советы молодым бойцам Ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным Князь рассказал Ura.ru, как вести себя в первом бою РИА «Новости»

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Выполнять боевую задачу и не впадать в ступор — главные правила для военнослужащих, впервые оказавшихся на передовой. Ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным Князь рассказал изданию Ura.ru, как вести себя молодым бойцам в первом бою.

По словам Князя, впервые оказавшись в центре боевых действий, легко оцепенеть. Поэтому в первую очередь военнослужащему нужно справиться со стрессом.

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«В любом случае должен задачу выполнить, потому что ты осознаешь, на что ты идешь. А если идет контактный бой и идет зачистка, тем более человек должен понимать, что если ты врага не уничтожишь, то он уничтожит тебя», — сказал ветеран ЧВК.

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Он добавил, что прямой контактный бой в зоне спецоперации встречается не так часто, как кажется многим. Однако иногда без такого столкновения не обойтись.

«Сценарий первого боя для каждого будет свой. Нужно чувствовать местность, включать голову и иметь постоянный обзор на 360 градусов», — пояснил Князь.

Ранее другой вагнеровец поделился, как проходило освобождение Отрадовки под Артемовском в Донецкой Народной Республике. Он рассказал, что украинские военные обустроили в каждом доме пункт обороны.