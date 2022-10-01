Эксклюзив 01 октября 2022, 13:48 Поделиться Telegram

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Viber «Если не пойдем, нас никто не защитит». Контрактник из Солнечногорска — о мобилизации Контрактник из Солнечногорска назвал важной помощь мобилизованных россиян в СВО

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Проведение специальной операции на Украине является необходимым для защиты мирного населения. Мобилизованные россияне окажут в этом большую поддержку, заявил «360» боец контрактной службы из Солнечногорска Олег.

«Идти туда надо по-любому, защищать своих женщин, сестер, у кого есть дети. Как украинцы относятся к своему народу там, к нашим братьям, что они делают. <…> Издеваются, а мы приходим и помогаем мирным, все последнее отдаем», — сказал он.

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Боец заявил, что заключил годовой контракт с Минобороны и пробыл в зоне боевых действий последние пять месяцев. Сейчас он прибыл в небольшой отпуск, но в ближайшее время снова поедет в зону спецоперации. Семья сначала нервно относилась к его планам, но сейчас все понимает.

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«Те же нацики, поляки и чехи из НАТО, придут сюда и вырежут всех. Они зачищают города, много погибло мирных людей. Хотят сделать виноватыми нас, но у нас есть честь и достоинство. <…> Мы помогаем мирным», — подчеркнул мужчина.

Олег дал совет мобилизованным россиянам относиться внимательно к приказам своих непосредственных командиров.

«Что могу посоветовать? Внимательности, держаться друг друга. Если не будет слаженности, то ничего не получится. Помощь мобилизованных нужна очень сильно, по-другому никак. С их помощью, плечом к плечу, победим. Слушать командиров нужно, без их помощи никуда», — добавил боец.

Олег скептически отнесся к тем россиянам, которые покинули страну в попытке избежать мобилизации.

«Если мы не пойдем, то никто не защитит. Кто бегает — пусть бегают дальше, они в зоне спецоперации не нужны. Нужны сильные люди, которые будут рядом и тебя вытащат, а не те, которые сбегут», — заключил мужчина.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября. В планах — призвать около 300 тысяч военнослужащих запаса.

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